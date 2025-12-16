В Ростовской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Юрий Слюсарь рассказал о состоянии пострадавших.

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате атаки украинских беспилотников по городе Гуково в Ростовской области. Соответствующей информацией поделился с подписчиками в социальных сетях губернатор российского региона Юрий Слюсарь. Чиновник пояснил, что на данный момент все пострадавшие доставлены в больницу. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Ранены сотрудники грузовой станции вокзала.Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.

Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь. Юрий Слюсарь, глава Ростовской области

В ночное время суток в рамках отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около шести десятков БПЛА в городе Каменске-Шахтинском, а также пяти районах : Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском. После падения обломков одного из дронов противника возник пожар в Красносулинском районе. На данный момент огонь ликвидирован. На месте еще одного пожара в городе Гуково работают экстренные службы. Речь идет о пространстве, на котором располагаются коммерческие объекты. Однако никто не пострадал и эвакуация граждан не потребовалась.

Беспилотник попал в многоэтажку в Жуковском, пострадавших нет.

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь