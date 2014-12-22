В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военного

Иностранец из Центральной Азии дал признательные показания.

Российские силовые структуры предотвратили в Ростове-на -Дону готовившийся теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего из Министерства по обороне страны. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что гражданин одной из стран Центральной Азии был завербован украинскими спецслужбами. Речь идет о мужчине 2982 года рождения.

В надзорном ведомстве пояснили, что злоумышленник, при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций, прибыл для выполнения задания в Россию. В городе Ростов-на-Дону он арендовал квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего для совершения убийства. Гибель жертвы должна была наступить из-за детонации самодельного взрывного устройства. У подозреваемого изъято СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.

Фигурант дает признательные показания. ЦОС ФСБ РФ

Ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223.1. Подозреваемый находится под стражей.

В Краснодарском крае задержали готовивших теракт по заданию спецслужб Киева.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России