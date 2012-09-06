В Краснодарском крае задержали готовивших теракт по заданию спецслужб Киева

Подозреваемые были ранее судимы.

Российские силовые структуры совместно с правоохранительными органами задержали на территории Краснодарского края двух россиян и уроженца одной из стран Центральной Азии, которые готовили теракты и диверсии по заданию украинских спецслужб. , Соответствующей информацией со СМИ поделились в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Известно, что злоумышленники были завербованы представителями киевского режима через Telegram-канал

В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 и 1996 г. р., а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 г. р., планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб. ЦОС ФСБ РФ

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что от сотрудников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что возле станции Варениковская выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, которые обеспечивали безопасность движения поездов. Данное происшествие не вызвало нарушений в графике движения пассажирских составов. В ходе оперативных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести.

В четырех регионах России задержали соучастников украинских колл-центров.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России