В "Ростехе" заявили о лидерстве России в производстве гранатометов

Российский РПГ-7 востребован на международном рынке.

Исполнительный директор "Техмаша" государственной корпорации "Ростех" Александр Кочкин заявил, что РФ является одним из лидеров по производству гранатометов и боеприпасов к ним на международном рынке. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Россия в настоящее время задает тенденции по разработке новых изделий в этой сфере.

У нас преимущество по многообразию боевых частей у выстрелов, их могуществу и эффективности. Мы стараемся конкурировать на международном рынке с нашими новыми продуктами. Александр Кочкин, исполнительный директор "Техмаша"

Он подчеркнул, что сегодня некоторые зарубежные страны занимаются разработкой собственных боеприпасов для российского гранатомета РПГ-7, однако конструкторы, так или иначе, следуют российским тенденциям в этом вопросе. Кочкин отметил, что РФ несет ответственность за качество и надежность своего вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия России должна быть компактной, но эффективной. По его словам, высокая готовность парка авиационной техники в настоящее время во многом определяет возможность переброски российских войск на огромные расстояние.

Фото: Минобороны РФ

