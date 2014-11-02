"Ростех" начал испытания макетов высокоточной ракеты "Монолит"

Тестами займутся сотрудники "Техмаша".

"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной авиационной ракеты "Монолит". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители научно-производственного концерна "Техмаш". По данным специалистов, боеголовка имеет калибр 122-мм. При положительном результате испытаний, компания продолжит обсуждение проведения опытно-конструкторских работ с государственными служащими. Проект может получить федеральное финансирование. Однако о сроках проведения государственных испытаний пока что говорить рано.

Напомним, что макетирование является одним из этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В рамках проекта создаются полномасштабные модели образов вооружения. С их помощи эксперты анализируют параметры оружия. Например, можно понять характеристики по аэродинамике. Также распространены тесты с функциональными макетами. На них разработчики могут устанавливать боеголовку и электроцепи.

"Ростех" планирует зарегистрировать свою вакцину от коронавируса и гриппа в конце года.

Фото: Piter.tv