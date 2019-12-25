Сергей Чемезов рассказал, что пациентам будут ставить одну вакцину и от гриппа, и от коронавируса.

"Ростех" планирует зарегистрировать свою вакцину от коронавируса и гриппа в конце года. Такое заявление сделал глава государственной корпорации Сергей Чемезов в эфире программы "Вести в субботу" с журналистом Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1". По информации от гостя программы, препарат будет зарегистрирован на территории РФ либо в конце текущего года, либо в начале следующего. При помощи одно прививки возможно будет одновременно вакцинировать пациента и от COVID-19, и от гриппа.

Надеюсь, что к концу года, может, в начале следующего года мы сможем уже зарегистрировать. Вместо двух вакцин, двух уколов, мы можем поставить только одну. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Напомним, что холдинг "Нацимбио", входящий в состав "Ростеха", в начале марта объявил о том, что создает собственную вакцину от коронавируса. Проект разрабатывается на базе предприятий "Микроген" и "ФОРТ", которые специализируются на изготовлении иммунобиологической продукции.

Попова рассказала об эффективности российских вакцин.

Фото: Piter.tv