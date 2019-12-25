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В Россию прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана
Сегодня, 20:58
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fvbykov

В Россию прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана

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Полученные медицинские изделия отправятся на "передовую борьбы с пандемией", отметил вице-премьер Алексей Оверчук.

В субботу, 18 апреля, в Москве приземлился самолет с первой партией гуманитарной помощи России из Узбекистана. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Алексея Оверчука, в нем находились медицинские маски.

Груз был направлен в Россию правительством Узбекистана в рамках борьбы с распространением коронавируса. Всего в страну от узбекистанских партнеров будет поставлены партия медицинской марли и 5 млн медицинских масок. Вице-премьер отметил, что полученные медицинские издения направят для тех, "кто трудится на передовой борьбы с пандемией".

Ранее мы сообщали о том, что в 2019-м году Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist. Государство победило в номинации благодаря реформам президента. Шавкат Мирзиеев сделал страну "менее деспотичной", считают журналисты.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, медицина, узбекистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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