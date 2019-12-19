Ранее этот титул занимала Армения.

Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist. Государство победило в номинации благодаря реформам президента. Шавкат Мирзиеев сделал страну "менее деспотичной", считают журналисты. Прежний режим позволял использовать подневольный труд. Экс-глава Ислам Каримов поощрял жесткое преследование оппозиции.

Еще три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом прокомментировали авторы

В 2019 году ни одна страна не продвинулась так далеко, как это государство. Ранее журналисты называли власть страны исключительно жестокой и некомпетентной. Сейчас правительство приглашает иностранных технократов, которые смогут перестроить экономическую систему, прогресс делается и в демократии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин призвал страны ОДКБ укреплять антитеррористическое взаимодействие.

Видео: YouTube/Jacob + Katie Schwarz