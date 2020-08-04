Сезон 2020-2021 будет для РФ "принципиально новым" в эпидемиологическом плане.

В Россию осенью придут новые типы вируса гриппа. Об этом местных экспертов предупредили специалисты из Всемирной организации здравоохранения. Еще в феврале ВОЗ рекомендовала странам северного полушария закупиться квадривалентными вакцинами на сезон 2020-2021. При этом препарат должен содержать вирусы, подобные H1N1, H3N2, B/Victoria lineage и B/Yamagata lineage.

В Роспотребнадзоре отметили, что в РФ ждут прихода особенных штаммов вируса гриппа типов А и В. Дважды в год специальная комиссия ВОЗ пересматривает штаммы гриппа для трех- и четырехвалентных вакцин. В последнюю группу вошли по два вируса штамма А и В, в трехвалентную - только один В.

Напомним, что глава Роспотребнадзора заявила, что страну ждет "принципиально новый" эпидемиологический сезон. Она рассказала, что в Россию придут такие вирусы гриппа, от которых медики ранее не прививали население.

Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства.