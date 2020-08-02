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Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства

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Вирус может сохранятся на разных поверхностях до двух дней.

В Роспотребнадзоре обозначили средство, которое губительно для новой коронавирусом инфекции. По словам главного санитарного врача Анны Поповой на Covid-19 воздействует любое дезинфицирующее средство.

Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезинфектантом обработали

- сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1"

Она также напомнила, что коронавирус может сохраняется на поверхностях  до 48 часов.

По последним данным,  в России зарегистрировано 850870 случаев заражения Covid-19. Из больниц выписали 650173 пациента, скончалась - 14 128 человек.  

Видео: Kremlin.ru

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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