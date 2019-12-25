Анна Попова рассказала, что в РФ идут вирусы гриппа, от которых граждан не прививали в прошлых годах.

Роспотребнадзор предупредил о новом типе гриппа. Об этом во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке с президентом России рассказала глава ведомства Анна Попова. Чиновница отметила, что в 2020 году в РФ придут новые вирусы, от которых население не прививалось.

Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила, что поставка вакцины от гриппа в регионы начнется 31 августа. В 2020 году медики смогут вакцинировать не менее 60% населения страны. В первую очередь врачи будут работать с гражданами из группы риска. В этой категории планируется вакцинировать около 75% пациентов.

Попова заявила о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом.