Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На нём выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
Отмечается, что на совещании будет обсуждаться готовность российской медицины к осенне-зимнему периоду — в том числе к профилактике и лечению инфекционных заболеваний.
Участники также рассмотрят прогнозы экспертов, оценят текущее положение дел в региональном здравоохранении.
Ранее СМИ писали, что вакцина от COVID-19 может поступить в оборот 15 августа.
Видео: kremlin.ru
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