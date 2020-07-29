Участники также рассмотрят прогнозы экспертов, оценят текущее положение дел в региональном здравоохранении.

Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На нём выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Отмечается, что на совещании будет обсуждаться готовность российской медицины к осенне-зимнему периоду — в том числе к профилактике и лечению инфекционных заболеваний.

Участники также рассмотрят прогнозы экспертов, оценят текущее положение дел в региональном здравоохранении.

Ранее СМИ писали, что вакцина от COVID-19 может поступить в оборот 15 августа.

Видео: kremlin.ru