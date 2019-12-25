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СМИ: вакцина от COVID-19 может поступить в оборот 15 августа
Сегодня, 11:10
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matveyvn

СМИ: вакцина от COVID-19 может поступить в оборот 15 августа

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Предположительно её зарегистрируют в период с 10 по 12 августа.

Вакцина от COVID-19 может поступить в оборот 15 августа. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Речь идёт о вакцине, которую разрабатывает центр имени Гамалеи. Предположительно её зарегистрируют в период с 10 по 12 августа. Гражданам она будет доступна с 15 августа.

Сейчас, по словам источника агентства, препарат передан в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" для экспертизы. После этого необходимые документы передадут в министерство здравоохранения, а затем за проверку возьмётся Росздравнадзор.

Ранее мы писали, что центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса.

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, центр имени гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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