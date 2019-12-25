Она выступила на симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом в России. В её презентации на данную тему сказано, что ежедневный уровень прироста зафиксирован на уровне 0,6%.

Коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Отметим, что она выступила на симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития", где рассказала о темпах прироста больных новой коронавирусной инфекцией в России.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 5395 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки от коронавируса в России излечилось 8 888 человек. За весь период — 612 217. За минувшие сутки скончалось 150 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 13 504 человека.