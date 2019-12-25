За сутки от коронавируса в России излечилось 8 888 человек.

В России зафиксировано 5395 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 823 515 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 674. Далее идут Свердловская область — 209, Ханты-Мансийский АО — 187, Санкт-Петербург — 168, Мурманская область — 164.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 888 человек. За весь период — 612 217.

За минувшие сутки скончалось 150 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 13 504 человека.

Отмечается, что у 30,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию.