В Россию экстрадировали наркодилера, обвиняемого в сбыте наркотиков

На судне Baltic Autumn провезли 7 кг кокаина.

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что Испания выдала России Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье, уроженца Эквадора. Его обвиняют в контрабанде и незаконном сбыте 7 кг кокаина на территории Петербурга, об этом сообщил ТАСС.

По версии следствия, это произошло в 2018 году в октябре-ноябре, тогда кокаин привезли в порт Петербурга на теплоходе Baltic Autumn. Судно следовало из порта эквадорского города Гуаякиль, на котором гражданин Эквадора Кортес Кинонес Франсиско Шавье вместе с соучастниками скрыли 7 кг кокаина. По словам Ирины Волк, официального представителя МВД России, Кортес планировал наладить систематическую поставку наркотических средств.

После совершенного преступления Кортес скрывался до июня 2020 года, когда его задержали в Испании. В феврале 2021 года компетентные органы Испании удовлетворили запрос генеральной прокуратуры РФ о экстрадиции Кортеса.

Ранее Piter.tv писал, что за прошедший год в Петербурге изъяли более 200 кг наркотиков.

Фото: Piter.tv