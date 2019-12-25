За прошедший год в Петербурге изъяли более 200 кг наркотиков

За это время силовики 39 нарколабораторий.

В прошедшем 2020 году полицейские Петербурга сменили вектор работы по борьбе с наркотиками и по большей части занимались предотвращением производства незаконных веществ, а не преступниками, которые их хранят. Об этом сообщил врио начальника регионального главка МВД Дмитрий Баранов на совещании Парламента в среду, 17 марта.

Силовики изъяли 203 килограмма наркотических веществ, закрыли 24 интернет-магазина, пресекли 30 каналов контрабанды, а также 39 незаконных лабораторий в Ленобласти и Петербурге. Кроме того, были задержаны 49 участников из состава организованных групп и преступных сообществ.

Показатели, которых добились полицейские в 2020 году, выше, чем в 2019.

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Фото: Piter.TV