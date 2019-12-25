В России завершено строительство первого завода по производству ударных БПЛА

Он расположен в Московской области.

В России завершили возведение первого в стране завода по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. ОБ этом сообщили в пресс-службе компании "Кронштадт".

Завод находится в городе Дубна Московской области. Он представляет собой единую промышленную площадку, площадь которой составляет более чем 50 гектаров. На ней расположены производственные цеха АО "Кронштадт", а также АО "Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова". Центр создаст более 1,5 тыс. рабочих мест для населения Подмосковья.

В частности, завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. из сообщения пресс-службы компании "Кронштадт"

Строительство центра шло с апреля по декабрь текущего года. Ожидается, что сборка первых комплексов начнется до начала 2022 года.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео испытаний ударного беспилотника "Орион" в Крыму.

Фото: компания "Кронштадт"