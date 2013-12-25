Минобороны РФ опубликовало видео испытаний ударного беспилотника "Орион" в Крыму

Его можно применять для поражения неподвижных целей на земле, и тех, что маневрируют в воздухе.

На крымском полигоне впервые прошли испытания нового ударного беспилотника "Орион", который может противостоять современным БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Аппарат разработала компания "Кронштадт" по заказу главного оборонного ведомства РФ. Его можно применять для поражения неподвижных целей на земле, и тех, что маневрируют в воздухе.

Беспилотник оснащен чувствительным тепловизором, который разработали с учетом боевых действий в Сирии. Беспилотник во время учебных испытаний поразил наземные мишени и беспилотники вертолетного типа.

Ранее в Новосибирске состоялась выкатка первого летного беспилотника "Охотник".

Видео: Минобороны России