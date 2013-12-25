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Минобороны РФ опубликовало видео испытаний ударного беспилотника "Орион" в Крыму

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Его можно применять для поражения неподвижных целей на земле, и тех, что маневрируют в воздухе.

На крымском полигоне впервые прошли испытания нового ударного беспилотника "Орион", который может противостоять современным БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Аппарат разработала  компания "Кронштадт" по заказу главного оборонного ведомства РФ. Его можно применять для поражения неподвижных целей на земле, и тех, что маневрируют в воздухе.

Беспилотник оснащен чувствительным тепловизором, который разработали с учетом боевых действий в Сирии. Беспилотник во время учебных испытаний поразил наземные мишени и беспилотники вертолетного типа.

Ранее в Новосибирске состоялась выкатка первого летного беспилотника "Охотник".

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, испытания
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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