В Новосибирске состоялась выкатка первого летного беспилотника "Охотник"

Ожидается, что работа по БЛА будет завершена к следующему году.

В Новосибирске состоялась выкатка летного образца отечественного ударного беспилотника С-70 "Охотник". Об этом сообщил "РИА Новости" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Выкатка прошла на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

По словам Криворучко, выкатка БЛА фиксирует завершение сборки в целом. На данный момент аппарат уже оснащен всем необходимым оборудованием. Вскоре должен состояться первый вылет "Охотника".

Замминистра подчеркнул, отечественный беспилотник отличает от зарубежных невозможность его изготовления из доступных на рынке компонентов. Криворучко добавил, это первый экземпляр "С-70", который оснащен плоским реактивным соплом для сниженной радиолокационной заметности.

Ожидается, что работа по "Охотникам" будет завершена к следующему году. В оборонном российском ведомстве не исключают заключения большого долгосрочного контракта на их поставку.

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Фото: Минобороны РФ