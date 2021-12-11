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Истребитель ВКС России сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США

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Борт Р-8А ВМС США находился около госграниц России.

Истребитель Военно-космических сил России сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик. Об этом журналистам рассказали представители Минобороны РФ. Известно, что инцидент зафиксирован днем 10 декабря. Иностранный самолет находился поблизости от государственных границ. Его действия в воздухе контролировал экипаж Су-30. Пилот установил, что борт относится к ВМС США.

10 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие подчеркнули, что самолет из сил дежурного реагирования на угрозы поднялся в небо ради недопущения нарушения госграницы РФ. Экипаж подчинялся руководству Южного военного округа. Воздушная цель оказалась идентифицирована летчиком как Р-8А ВМС США. После того, как иностранный самолет развернулся в обратную сторону, Су-30 вернулся на аэродром базирования.

NYT: бывший авиадиспетчер дал показания о посадке рейса Ryanair в Минске.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: вкс россии, вмс сша, истребитель, р-8а poseidon, самолет-разведчик, су-30, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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