Истребитель ВКС России сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США

Борт Р-8А ВМС США находился около госграниц России.

Истребитель Военно-космических сил России сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик. Об этом журналистам рассказали представители Минобороны РФ. Известно, что инцидент зафиксирован днем 10 декабря. Иностранный самолет находился поблизости от государственных границ. Его действия в воздухе контролировал экипаж Су-30. Пилот установил, что борт относится к ВМС США.

10 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие подчеркнули, что самолет из сил дежурного реагирования на угрозы поднялся в небо ради недопущения нарушения госграницы РФ. Экипаж подчинялся руководству Южного военного округа. Воздушная цель оказалась идентифицирована летчиком как Р-8А ВМС США. После того, как иностранный самолет развернулся в обратную сторону, Су-30 вернулся на аэродром базирования.

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Фото и видео: Минобороны России

