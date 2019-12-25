NYT: бывший авиадиспетчер дал показания о посадке рейса Ryanair в Минске

Варшава раскрыла сведения, полученные от свидетеля экстренной посадки рейса с Романом Протасевичем в Белоруссии.

Бывший авиадиспетчер дал показания о посадке рейса Ryanair в Минске. В интервью для американского издания The New York Times Олег Галов, посадивший 23 мая пассажирский рейс, летевший из Афин в Вильнюс, объяснил, что переданное сообщение о заложенной бомбе на борту воздушного судна, было фейком. Сведениям эксперт поделился с польскими властями, расследующими инцидент. Он назвал данные о бомбе в самолете заведомо ложными.

В газете подчеркнули, что данную информацию частично подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. Он уточнил, что группе по расследованию посадки самолета в Белоруссии удалось взять информацию у непосредственного свидетеля, который следил за воздушным транспортом из бани в Минске. При этом его личность иностранец не раскрыл. Зарин добавил, что очевидец рассказал о том, что действиями руководил офицер КГБ, который получал указания по мобильному устройству.

Напомним, что самолет Ryanair экстренно приземлился 23 мая в аэропорту Минска. Для сопровождения лайнера был поднят белорусский истребитель МиГ-29. Позже данные о бомбе на борту не подтвердились. Выяснилось, что одним из пассажиров являлся основатель ТГ-канала NEXTA Роман Протасевич. В республике канал считается экстремистским. Протасевич был задержан вместе с гражданской РФ Софией Сапегой.

МИД Белоруссии: Запад не может найти доказательств, что Минск нарушил правила с самолетом Ryanair.

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