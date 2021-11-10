МИД Белоруссии: Запад не может найти доказательств, что Минск нарушил правила с самолетом Ryanair

В белорусском ведомстве рассказали о существенных потерях авиаотрасли страны из-за введенных санкций после инцидента с самолетом.

Страны Запада не могут предоставить весомые доказательства того, что Белоруссия нарушила правила при посадке в Минске самолета Ryanair в мае текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Глава внешнеполитического ведомства выразил России благодарность за политическую поддержку и экспертную помощь, в том числе на передовой совета ИКАО в Монреале, где в настоящее время идет рассмотрение доклада по факту вынужденной посадки Ryanair в белорусской столице.

Только вчера поступила информация о том, что доклад в очередной раз перенесен в силу того, что, я так понимаю, наши западные партнеры не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Он добавил, что республиканская авиаотрасль сейчас несет существенные потери от санкций закрытого неба, которые были введены ранее Европейским союзом, Соединенными Штатами и их союзниками.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. С ним была также задержана россиянка София Сапега, которую обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревают по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее эксперты прокомментировали кризис на белорусско-польской границе.

Видео: МИД России