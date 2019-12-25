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Эксперты прокомментировали кризис на белорусско-польской границе
Сегодня, 9:04
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Эксперты прокомментировали кризис на белорусско-польской границе

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Эксперты считают, что Александр Лукашенко попробует договориться с ЕС.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали кризис с беженцами на белорусско-польской границе. Накануне тысячи людей пытались попасть в Республику.

Они отметили, что Белоруссия не является "естественной" транзитной страной для мигрантов с Востока. Кризис возник лишь в этом году, когда в ЕС начали оказывать давление на Александра Лукашенко и экономику государства. 

Выходит, что ситуация имеет рукотворную природу и  ее обострение, вероятно, приурочено к плановому заседанию глав МИД ЕС, запланированному на 15 ноября. Там, среди прочего, готовилось обсуждение новых санкций в отношении белорусской стороны.

считают эксперты.

Есть вероятность, что Лукашенко захочет сорвать принятие новое санкционного пакета и договориться с ЕС. Авторы Telegram-канала отметили, что России беспокоиться не стоит, так как цель беженцев — Германии. По этому поводу президент Белорусии и Владимир Путин провели телефонный разговор 9 ноября.

Фото: Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Теги: беженцы, белорусско-польская граница
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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