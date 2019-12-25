Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Также президенты подняли вопросы сотрудничества с учетом итогов заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества с учетом итогов заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое состоялось 4 ноября. Кроме того, Путин и Лукашенко подняли вопрос, касающийся ситуации с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнёрства и союзничества. из сообщения пресс-службы Кремля

Стороны также условились о продолжении контактов.

Накануне Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. В ведомстве отметили, что "на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение" Варшавы. По данным ГПК, на границе находятся более двух тысяч беженцев, включая женщин и детей.

В последнее время Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее мы сообщали, что Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков.

Фото: kremlin.ru