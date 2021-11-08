Нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы в Польшу

Нелегалы пытались преодолеть забор с помощью палок и бревен, бросали камни в пограничников.

Польские пограничники распылили слезоточивый газ в сторону нелегальных мигрантов, которые попытались перерезать ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Видео в Twitter опубликовало Министерство национальной обороны Польши.

Нелегалы пытались преодолеть забор с помощью палок и бревен, бросали камни в пограничников. Мигрантам даже удалось повалить несколько секций ограждения. По словам представителя комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович, всех нелегалов, которые проникнут в страну, вернут обратно в Белоруссию. Также он отметил, что ни один нелегал не просил убежища.

Официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил РИА Новости, что Минск принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность в районе границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей.

Утром колонна мигрантов на белорусско-польской границе попала на видео.

Видео: Twitter/MON_GOV_PL