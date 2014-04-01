В России зарегистрирован препарат от COVID-19 на основе плазмы крови переболевших

Для разработки препарата использовали 2,5 тонны биоматериала москвичей.

Минздрав России одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин". Вакцина создана на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Разработка проводилась компанией "Нацимбио", которая входит в Ростех, на основе двух с половиной тонн биоматериала жителей Москвы, которые уже перенесли коронавирус. "КОВИД-глобулин" стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавирусной инфекции на такой базе.

Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса: пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина). Сергей Чемезов, гендиректор "Ростеха"

По словам представителей компании, по итогам первой фазы испытаний, препарат показал безопасность применения, а также отсутствие побочных явлений. Следующие две фазы займут примерно полгода.

Препарат разрешат применять людям в возрасте от 18 до 60 лет для лечения средних и тяжелых форм COVID-19.

Ранее Мурашко заявил о поступлении вакцины "ЭпиВакКорона" в медучреждения.

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