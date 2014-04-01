Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в России

По словам Мурашко, люди старше 60 лет лучше переносят последствия вакцинации от коронавируса.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более 250 тысяч россиян лечатся от COVID-19 амбулаторно. Также более 100 тысяч сейчас находятся в стационарах. Об этом чиновник рассказал в телепередаче "Док-ток".

По словам Мурашко, пациенты старше 60 лет тяжелее переносят недуг. Однако специалисты заметили, что они позитивнее переносят последствия прививки от коронавируса. Это выражается в изменении температуры тела.

Сегодня на амбулаторном этапе находятся на лечении более 250 тысяч, в стационарах находятся сегодня чуть более 100 тысяч человек. Это очень много. Причем пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии, чуть больше 1,6 тысячи. Это тоже большая цифра. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Мурашко отметил, что некоторым пациентам требуется только первый компонент вакцины "Спутник V". Такой вариант прививки назвали "Спутник Лайт". Однако при таком виде вакцинирования иммунитет будет "коротким".

Пожилым людям, по словам Мурашко, больше подойдет вакцина "Спутник V".

Ранее Мурашко назвал обнадеживающими первые результаты экспертизы вакцины "Спутник Лайт".

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