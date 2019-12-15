Минобороны не хочет допустить утечку информации в СМИ.

В России захотели засекретить всю оборонную информацию. Соответствующий протек опубликован на портале нормативных актов РФ. Предложение внесено Минобороны страны. Чиновники хотят, чтобы все оборонные данные относились к категории конфиденциальной информации.

Сейчас в России порядок отнесения информации к государственной тайне распространяется на органы власти и подведомственные институты. В результате в СМИ публикуются сведения, которые касаются новейшего вооружения и боевой техники, а также финансового состояния и хозяйственной деятельности Минобороны. Те данные, которые не являются гостайной, могут стать засекреченными.

Данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации пояснительная записка к проекту

В тексте закона отмечается, что перечень сведений, который составляет служебную тайну, будет утверждаться президентом РФ.

Траты "Роскосмоса" станут засекреченными.