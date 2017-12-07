Раскрыт секрет создания спецэффектов для фильма "Мстители: Война бесконечности"

Спецэффектами для фильма занималась крупная британская студия Framestore, работы которой удостоены Oscar, Emmy и British Academy Film Award.

Framestore — это британская креативная студия, специализирующаяся на визуальных спецэффектах. Работы студии отмечены призами Oscar, Emmy и British Academy Film Award. Framestore работала над такими блокбастерами, как "Стражи галактики" и "Гравитация". Компания сотрудничает с ведущими мировыми брендами, включая Guinness, Coke, AT&T, BMW и Geico. Одной из последних масштабных работ студии Framestore была работа над спецэффектами самого зрелищного фильма 2018 года "Мстители. Война бесконечности".

Сейчас, спустя почти 4 месяца после мировой премьеры, студия Framestore рассказала о том, как создавались спецэффекты к "Войнам бесконечности". Видео получилось не менее эффектным, чем сам фильм. Кроме этого Framestore рассказала, с какими трудностями и задачами пришлось столкнуться сотрудникам во время работы над фильмом.

Например, над новым костюмом Железного Человека студия совместно с Marvel работала два года. Новый костюм этого героя не статичен, как в прошлых фильмах, а состоит из особых нанороботов, которые движутся вокруг тела супергероя.

Для съемок фильма были построены огромные съемочные площадки в Атланте. Местами перекрывались целые кварталы. А для имитации района Манхеттена работники студии Framestore целый месяц снимали мегапиксельные фотопанорамы района. Всего было сделано около 250 000 фотографий (около 15 ТБ данных).

Framestore для Таноса и его приспешников создали целые истории, чтобы четче показать зрителю этих героев. Студия начала этим заниматься примерно за год до постпродакшен фильма. Одна из команд занималась разработкой каждого самого незначительного персонажа, чтобы глубже показать характер и личность героя.

Бюджет фильма "Мстители. Война бесконечности" составил 321 миллион долларов. Только за первый уикенд проката фильм собрал более 380 миллионов долларов. Всего в Мире фильм собрал на данный момент более 2 миллиардов долларов.

Видео и фото: Framestore