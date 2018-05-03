Самый ожидаемый фильм года: Сегодня в России стартовал прокат фильма "Мстители: Война бесконечности"

Сегодня, 3 мая, впервые россияне смогут насладиться одним из самых ожидаемых фильмов 2018 года от MARVEL.

Сегодня, 3 мая, на больших экранах России стартовал в широком прокате кинокомикс от MARVEL "Мстители: Война бесконечности".

"Мстители: Война бесконечности" самый масштабный фильм за всю историю кинокомксив от Marvel. Герои из разных комиксов соединились в одном фильме, чтобы противостоять Таносу, который вознамерился собрать все шесть Камней Бесконечности, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Супергерои объединились, чтобы противостоять злодею и отстоять Вселенную.

В интернете уже есть отзывы и первые впечатления от столь масштабного фильма. В большинстве своем зрители восхищены "Мстителями". По их словам, фильм получился глубоким, с трагичными моментами, с юмором и сюрпризами от создателей.

Актерский состав "Мстителей" впечатляет: Роберт Дауни мл.,, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Дон Чидл, Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Чедвик Боузман, Зои Салдана.

"Мстители: Война бесконечности", по мнению многих авторитетных изданий о кино, самый ожидаемый фильм 2018 года.

Видео: MARVEL Россия (официальный трейлер)