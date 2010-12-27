Стала известна правда об убийстве академика Сахарова

Секретную статью Собчака отдала журналистам его вдова Людмила Нарусова.

Вдова экс-мэра Петербурга Людмила Нарусова раскрыла правду об убийстве академика Сахарова. Секретная статья ее супруга опубликована в издании "Московский комсомолец".

Собчак не верил в естественные причины смерти Сахарова. Политик предполагал, что "само присутствие Сахарова в политической жизни оказывало сдерживающее, урезонивающее влияние на всех, кто в ней подвизался. И, конечно же, раздражало и вызывало ненависть его номенклатурных оппонентов, бывших тогда еще в полной власти".

Официальной причиной смерти Сахарова называется сердечная недостаточность. Собчак в это не верил, так как погиб академик слишком "вовремя". Скоро должна была состояться стачка шахтеров, которая сильно беспокоила власти, а Сахаров был одним из инициаторов и вдохновителей этого выступления. Кроме того, близился Второй съезд народных депутатов, на котором коммунисты готовились взять реванш у демократической оппозиции за поражение на Первом съезде.

По словам вдовы бывшего мэра, в кругу Собчака был известный ученый-химик, который и высказывал предположение о том, что Сахарова отравили. Однако обнаружить этот яд в организме невозможно.

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