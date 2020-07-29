Траты "Роскосмоса" станут засекреченными

Соответствующий проект внесен кабинетом министров.

Траты государственной корпорации "Роскосмос" станут засекреченными. Об этом сообщается в проекте постановления кабинета министров России. Правительство решило принять данную меру в целях недопущения получения информации иностранными государствами. Сейчас зарубежные аналитики могут изучать открытые данные "Роскосмоса".

Следует отметить, что закрытыми для общественности станут не только траты "Роскосмоса" на освоение космического пространства, но также и расходы по государственным закупкам, связанных с созданием материалов и технологий, ремонтом, обслуживанием и утилизацией использованного оборудования.

Напомним, что Минфин России также предлагает засекретить информацию о тратах Росгвардии и Федеральной службы охраны.

Отложенные тесты парашютов для ExoMars-2022 планируют провести в октябре.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ