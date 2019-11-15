Рентабельность проекта еще не определена.

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей. С таким предложением выступили представители вендинговой индустрии. Об этом сообщила "Газета.ру".В Центробанке заявили, что готовы выпускать монеты данного номинала. Однако сначала придется подтвердить необходимость данного изготовления.

Эксперты в отрасли вендинга считают, что 50рублевые монеты нужны для сдачи клиентам. Другие специалисты отмечают, что по стране увеличивается спрос на безналичные платежи. Но пока что только два процента россиян полностью отказались от наличных средств. Также вопрос возникает в смысле чеканить монеты, которые прослужат всего 20-30 лет. Сейчас "вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден".

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ выпустил памятную монету к саммиту "Россия-Африка".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Science