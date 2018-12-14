Через четыре года банковские карты обяжут принимать во всех торговых точках и интернет-магазинах

Поправка сделает все торговые операции безопасными для потребителей и более прозрачными для налоговых.

Норму об обязательном порядке принятия к оплате банковских карт введут не с 1 июля 2021 года, как предполагалось ранее, а с первого января 2023 года. Как рассказал эксперт ФБА "Экономика Сегодня", данная мера была принята в связи с неготовностью рынка в целом.

Поправки рассматривают внести в закон "О защите прав потребителей". С 1 января 2020 года принимать карты обяжут ТСП с торговым оборотом от 20 млн рублей, с 1 января 2021 года с оборотом от 10 млн рублей, с 1 января 2022 года от 5 млн рублей, а с 1 января 2023 года карты будут принимать все магазины вне зависимости от оборота.

Данная инициатива должна сделать все торговые операции наиболее прозрачными для налоговой. Также они станут безопасными для потребителей. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день на рынке розницы наличные и безналичные платежи идет примерно поровну.