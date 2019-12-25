В России зафиксировали 1 251 смерть из-за ковида. Это максимум за пандемию

Условная летальность- 2,82%.

Число летальных исходов из-за ковида в России возросло за последние сутки на 1 251 человека. Этот показатель стал для страны максимальным за все время пандемии. Днем ранее показатель составил 1 247 смертей (предыдущий антирекорд). Такое заявление сделали представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число погибших увеличилось по стране до 260 335. Условная летальность осталась на уровне 2,82%.

Количество новых пациентов по регионам увеличилось на 37 374 человека, до 9 219 912 зараженных. Прирост числа инфицированных составил 0,41%. Больше всего новых пациентов врачи выявили в столичном регионе, Петербурге, Самарской области, Московской области, Крыму, Краснодарском крае и Нижегородской области.

При этом число пациентов, которые проходят лечение в настоящее время, сократилось до 1 040 327 человек. Показатель по выздоровевшим после ковида гражданам увеличилось за день 36 414, до 7 919 250 человек.

Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами.

Фото и видео: оперштаб РФ

