Россия возобновляет авиасообщение с несколькими странами

С 1 декабря граждане РФ смогут отправиться в Аргентину, Бангладеш, Бразилию, Коста-Рику и Монголию.

Россия, начиная с 1 декабря, возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Рейсы в перечисленные государства будут осуществляться из Москвы. Отмечается также, что в Монголию можно будет попасть из аэропортов Иркутска, Красноярска и Улан-Удэ.

Кроме того, снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар. Также Россия увеличивает с декабря число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.

Ранее мы сообщали, что с 12 декабря между Петербургом и Хельсинки начнут курсировать поезда. Составы будут ходить два раза в день.

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