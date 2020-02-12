Бенесса Айо выдадут украинским властям.

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР. В Архангельской области поймали Бенесса Айо по прозвищу Черный Ленин. Об этом сообщили в Regnum. Мужчина находился на территории села Яренск. Он прибыл в регион, чтобы поддержать жителей поселка Шиес против строительства мусорного полигона. В ближайшее время иностранца могут передать властям Украины.

Напомним, что Айо родился в семье угандийца и жительницы латвии в 1979 году. Он учился в Риге, Великобритании, а после решил поддерживать "русскую весну" в Крыму. Задержанный придерживается коммунистических взглядов. Однако на Украине и Лавтии его обвиняют в преступлениях против власти.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев надеется, что на Донбассе пройдут выборы по правилам Украины.

Фото и видео: Вконтакте/Beness Aijo