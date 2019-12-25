Показатель впервые превысил 6 тысяч новых зараженных с 19 июля.

В России за сутки выявлено более 6 тысяч новых заболевших коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Точное число новых пациентов с COVID-19 по стране - 6065 человек. За последние сутки 144 зараженных скончались. Медики выписали из больниц 5255 россиян.

Стоит отметить, что число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Накануне темпы роста распространения инфекции за сутки составили 0,5% при 5905 новых пациентах.

На данный момент известно, что у 1460 новых зараженных болезнь протекает без симптомов (24,1%). наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве (825 человек), Петербурге (212 человек) и Ростовской области (180 человек). Один пациент зафиксирован в Чукотской АО. Прирост за сутки не наблюдается только в НАО.

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