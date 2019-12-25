Петербург снова оказался лидером по смертности от коронавируса за сутки

Статистика COVID-19 в Петербурге пополнилась ещё 18 жертвами.

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 18 человек. Таким образом, город снова занял первое место по числу жертв вируса в регионах России за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Петербурге выявили 212 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 51.

Общее число умерших в городе – 2762 человека.

За минувшие сутки в Петербурге на коронавирус проверили 24634 человек, сообщили в пресс-службе Смольного 19 сентября.

В целом по стране за прошедшие 24 часа зарегистрировано 144 новых летальных случая, в Москве зарегистрировано 11 смертельных случаев. С начала пандемии коронавирус унес жизни 19 339 россиян. Выписаны по выздоровлению 906 462 жителя страны.

Фото: Piter.tv