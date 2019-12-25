За сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 212 человек

Петербург снова стал вторым в РФ по заболеваемости COVID-19 на 19 сентября. На первом месте – Москва.

За последние сутки в России подтвердили 6 065 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1460 (24,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщили 19 сентября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране и Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

В Петербурге выявили 212 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 51. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 825 человек. За последние сутки подтверждена смерть 119 пациентов, в том числе 18 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 5 255 пациентов, в том числе 107 человек в Петербурге и 24 – в 47 регионе.

Всего в стране зарегистрировано 1 097 251 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели уже более 906 тысяч человек, а скончались более 19 тысяч человек.

Фото: Piter.tv