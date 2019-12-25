За последние сутки в Ленобласти выявили еще 51 случай заболевания COVID-19

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено более 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 51 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 19 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 24 человека выписаны по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано. Список регионов, в которых были зафиксированы вспышки инфекции, пока не публиковался.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7519 случаев коронавируса COVID-19 (активных – 2070 пациентов), 5358 человек выздоровели, 91 – умер.

Фото: Piter.tv