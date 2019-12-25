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В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 24 тысяч человек
Сегодня, 10:10
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mook1

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 24 тысяч человек

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Три человека продолжают находиться в обсерваторе.

Стало известно, сколько человек в Петербурге обследовали на коронавирус за минувшие сутки. Как сообщила пресс-служба Смольного 19 сентября, данное число достигло отметки в 24634 человека.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 568 человек, из которых трое продолжают находиться в обсерваторе, а 565 человек – контактные.

Кроме того, по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило и обработано 170 вызовов.

Фото: Piter.tv

Теги: диагностика, коронавирус, петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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