В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 24 тысяч человек

Три человека продолжают находиться в обсерваторе.

Стало известно, сколько человек в Петербурге обследовали на коронавирус за минувшие сутки. Как сообщила пресс-служба Смольного 19 сентября, данное число достигло отметки в 24634 человека.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 568 человек, из которых трое продолжают находиться в обсерваторе, а 565 человек – контактные.

Кроме того, по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило и обработано 170 вызовов.

Фото: Piter.tv