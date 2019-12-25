Об этом рассказали в московском оперативном штабе.

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом. В общем по стране за все время распространения инфекции от COVID-19 погибли 34 человека. Такую статистику привели специалисты из оперативного штаба днем 3 апреля. Также известно, что эксперты зарегистрировали первые случаи инфицированы на территории Ингушетии и Еврейской Автономной области.

Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано 4149 случаев заражения в 78 регионах. За весь период эпидемии от коронавируса вылечились по стране 281 человек. за последние сутки врачи выписали по факту выздоровления 46 человек.

За минувшие сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.