Больной мог скончаться от двусторонней пневмонии.

Умершему во Владивостоке пациенту с коронавирусом было 52 года. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель местного Минздрава. Чиновник добавил, что у погибшего пациента с подтвержденным COVID-19 медики диагностировали двустороннюю пневмонию. Губернатор региона Олег Кожемяко дополнил информацию словами о том, что в больнице делали все возможное, чтобы сохранить зараженному жизнь.

Напомним, что пациент с коронавирусом поступил в инфекционный госпиталь краевой клинической больницы №2. Пациента медики приняли 29 марта. С первого дня он находился в палате интенсивной терапии.

На 3 апреля в Приморье зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом. Дво человек уже выписаны в результате выздоровления. Последний инфицированный житель региона выявлен 1 апреля. По сведениям от Роспотребнадзора, он вернулся домой из Москвы.

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