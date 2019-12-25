Во Владивостоке нашли всех сбежавших пассажиров из Бангкока

Полиция Приморья разыскала всех пассажиров рейса Бангкок - Владивосток.

Во Владивостоке нашли всех сбежавших пассажиров рейса Бангкок - Владивосток и поместили в обсерватор.

Накануне, 2 апреля, во Владивосток прибыл самолет, пассажиры которого должны были выдержать карантин в специально отведенном обсерваторе. Большинство пассажиров сознательно отнеслись к этим мерам. Но 12 пассажиров сбежали из аэропорта. Четверо из них были найдены в тот же день. Сегодня утром ТАСС сообщает, что полиция нашла и остальных беглецов. Все они доставлены к остальным пассажирам на карантин.

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Фото: vvo.aero