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Во Владивостоке нашли всех сбежавших пассажиров из Бангкока
Сегодня, 8:26
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Во Владивостоке нашли всех сбежавших пассажиров из Бангкока

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Полиция Приморья разыскала всех пассажиров рейса Бангкок - Владивосток.

Во Владивостоке нашли всех сбежавших пассажиров рейса Бангкок - Владивосток и поместили в обсерватор.

Накануне, 2 апреля, во Владивосток прибыл самолет, пассажиры которого должны были выдержать карантин в специально отведенном обсерваторе. Большинство пассажиров сознательно отнеслись к этим мерам. Но 12 пассажиров сбежали из аэропорта. Четверо из них были найдены в тот же день. Сегодня утром ТАСС сообщает, что полиция нашла и остальных беглецов. Все они доставлены к остальным пассажирам на карантин.

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Фото: vvo.aero

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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