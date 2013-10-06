В России за последние сутки выявили менее 34 тысяч заразившихся ковидом

В России от ковида за день скончалось 1 239 человек.

В России за последние сутки выявили менее 34 тысяч заразившихся COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за пандемию составило 9 536 825 человек. В относительном выражении прирост новых случаев остановился на показателе в 0,36%. Больше всего пациентов за день зарегистрировано в Москве, Петербурге, Подмосковье, а также на территории Самарской, Воронежской и Нижегородской областей.

Продолжают лечение от коронавируса по регионам 1 031 616 человек. Медики выписали за сутки 36 494 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели 8 237 465 человек. Доля тех, кто справился с заражением, увеличилась до уровня в 86,4%. Наибольший показатель по данному направлению выдает Петербург, Московская область, Челябинская и Самарская области, Краснодарский край.

Количество погибших за день от ковида увеличилось на 1 239 человека. Днем ранее этот показатель составил 1 235 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончался 271 531 пациент с COVID-19. Условная летальность осталась на уровне 2,85%.

Россия ограничивает въезд иностранцев из Гонконга и несколько городов Африки из-за нового штамма COVID-19.

Фото и видео: оперштаб России

