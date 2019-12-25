В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за сутки

Погибли от ковида 1 235 человек.

В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число пациентов за все время пандемии по стране составило 9 502 879 человек. В относительном выражении прирост остановился на показателе 0,37%. Больше всего зараженных медики регистрируют в Москве, Московской области, Петербурге, а также Самарской и Воронежской областях, Краснодарском крае.

При этом упало число россиян, находящихся в данный момент на лечении. Активные случаи сократились 1 031 616 человека. За день выписаны по состоянию здоровья 36 145 пациентов. За пандемию с ковидом справились 8 200 971 человек. Доля выписанных пациентов увеличилась до 86,3%.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за последние сутки возросло на 1 235 человек. Днем ранее этот показатель составлял 1 238. Число жертв за все время пандемии - 270 292 россиян. Условная летальность заболевания остановилась на отметке в 2,84%.

В России вылечились после коронавируса 38 450 человек за сутки. Это максимум за пандемию.

Фото и видео: оперштаб России

