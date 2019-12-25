Жертвами пандемии стали 1 238 пациентов.

В России вылечились после коронавируса 38 450 человек за сутки. Это максимум за пандемию. Такой статистикой с журналистами поделились представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности по стране за все время распространения инфекции выздоровели 8 164 826 человек. При этом доля выписанных увеличилась до 86,2%.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло на 33 796 пациента. Общий показатель возрос до уровня в 9 468 189 человек. В относительном выражении прирост остановился на отметке 0,36%.

Погибли из-за заражения ковидом 1 238 пациентов. Днем ранее количество летальных исходов составляло 1 240 человек. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,84%.

В России за сутки выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 16 октября.

Фото и видео: оперштаб РФ

