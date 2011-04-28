В России за сутки выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 16 октября

Погибли от заражения за день 1 240 человек.

В России за последние сутки медики выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 16 октября. Такую статистику предоставили представители оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала пандемии достигло отметки в 9 434 393 человек. Относительный прирост за день составил 0,36%. Больше всего новых пациентов зарегистрировано по стране в Подмосковье, Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Нижегородской области.

Проходят лечение от ковида по РФ на данный момент 1 040 198 человек. Число вылечившихся после заражения коронавирусом пациентов в России возросло за сутки на 36 682, до 8 126 376 человек. Доля выписанных пациентов - 86,1% от общего числа инфицировавшихся.

Напомним, что показатель летальных случаев из-за ковида за сутки возрос на 1 240 человек. Днем ранее этот показатель составлял 1 243. С начала пандемии по стране скончались 267 819 пациентов. Условная летальность заболевания увеличилась до уровня 2,84%.

В России за сутки выявили 33 996 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 19 октября.

Фото и видео: оперштаб РФ